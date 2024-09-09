Стал известен победитель на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга 59,80% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Второе место занял Максим Яковлев, выдвинутый от ЛДПР — 18,34%. Павел Брагин от «Зеленых» занял третье место с результатом в 11,79%. Сергей Малинкович от «Коммунистов России» находится на последнем месте с 8,06% голосов.

Напомним, что для Беглова это уже второй срок на посту главы Петербурга. Впервые он выиграл на выборах в 2019 году, будучи самовыдвиженцем. Тогда он набрал 64% голосов при явке в 30%.

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В сентябре 2024 года выборы губернатора проходили в 21 регионе России. По предварительной информации, везде побеждают действующие главы регионов.