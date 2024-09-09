Песков высказался о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Диверсия на «Северных потоках» должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

Он подчеркнул, что в Кремле абсолютно согласны с федеральным канцлером Олафом Шольцом, что террористический акт и диверсия на газопроводе должны быть тщательно расследованы, несмотря на попытки замять это дело. Газета.Ru

Он также рассказал, что Кремль знает о «мирной инициативе» Шольца по урегулированию конфликта на Украине только из СМИ. При этом, подчеркнул Песков, Москва заранее «отмахиваться» от возможных вариантов решения ситуации не будет. News.ru