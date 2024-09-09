Выборы в России в рамках прошли прозрачно и образцово, несмотря на продолжающиеся зарубежные атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния, поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что заранее принятые меры существенно снизили возможности зарубежных сил по влиянию на выборную кампанию.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.