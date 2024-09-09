В Кремле ответили на слова Шольца о необходимости переговоров по Украине

Россия пока не прослеживает возможностей для переговоров по конфликту на Украине.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, очертания не прослеживаются. Мы слышим разные заявления европейских стран, но мы не видим лидера, который дерижирует процессом», — сказал он на брифинге, комментируя слова Шольца о подходящем моменте для переговоров.

Песков подчеркнул, что в Кремле абсолютно согласны с федеральным канцлером, что террористический акт и диверсия на газопроводе «Северный поток» должны быть тщательно расследованы, несмотря на попытки замять это дело.

В Госдуме оценили слова Шольца о переговорах с Россией

В интервью немецкому телеканалу ZDF Шольц заявлял, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию конфликта.

По информации газеты La Repubblica, немецкий канцлер работает над собственным мирным планом.