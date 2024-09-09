Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны

Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает со всеми сторонами, чтобы этого не допустить.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
"Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации во всем регионе - от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря, - сказал Лавров. - Одновременно на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ливаном. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. Наша общая ответственность не допустить этого". "Работаем над нормализацией обстановки со всеми сторонами", - отметил министр.