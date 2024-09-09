Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны

Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает со всеми сторонами, чтобы этого не допустить.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).