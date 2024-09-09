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Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны

Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, Россия работает со всеми сторонами, чтобы этого не допустить.

Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны
© РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации во всем регионе - от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря, - сказал Лавров. - Одновременно на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ливаном. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. Наша общая ответственность не допустить этого". "Работаем над нормализацией обстановки со всеми сторонами", - отметил министр.

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