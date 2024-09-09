Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

© Telegram-канал Марии Захаровой

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Главы МИД России и Саудовской Аравии в Эр-Рияде», — написала Захарова в подписи к фотографии со встречи двух министров.

Дипломат не привела других подробностей встречи. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Эр-Рияд для участия в заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В ходе визита Лавров также провел встречу с генеральным секретарем ССАГПЗ Джасемом Мохамедом аль-Будейви.