Володин встретился с внуком де Голля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с внуком бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьером де Голлем, на которой они обсудили вопросы сохранения исторической памяти.

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Об этом сообщает сайт палаты парламента.

"В Государственной думе 9 сентября состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля. Обсуждались вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами", - указано в сообщении.

8 сентября Пьер де Голль сопровождал председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, который отправился на избирательный участок в школе №1236 для голосования на выборах депутатов в Московскую городскую думу 8 созыва.