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Внук де Голля рассказал Володину о планах переехать в РФ

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным рассказал, что планирует переехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал палаты парламента.

Внук де Голля рассказал Володину о планах переехать в РФ
© ТАСС
"Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву", - говорится в сообщении.

9 сентября в Госдуме состоялась встреча Володина с Пьером де Голлем. Сообщалось, что они обсуждали вопросы сохранения исторической памяти, а также укрепления культурных и гуманитарных связей.

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