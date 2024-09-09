Внук де Голля рассказал Володину о планах переехать в РФ

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля общественный деятель Пьер де Голль в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным рассказал, что планирует переехать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал палаты парламента.

"Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву", - говорится в сообщении.

9 сентября в Госдуме состоялась встреча Володина с Пьером де Голлем. Сообщалось, что они обсуждали вопросы сохранения исторической памяти, а также укрепления культурных и гуманитарных связей.