Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал уловкой заявление канцлера Германии Олафа Шольца о наставшем моменте для переговоров с Россией. Об этом депутат рассказал РИА Новости.

В конце прошлой недели Шольц заявил, что пришло время найти выход из украинского кризиса. Он призвал провести еще одну международную конференцию и пригласить на нее Россию.

«Сегодня Шольц - это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки», - так Белик прокомментировал слова канцлера.

По мнению депутата, западные страны всегда будут требовать уступок от России, но для Москвы этот вариант неприемлем. Белик заявил, что слова Шольца стоит воспринимать как «очередную уловку».

Первая конференция, организованная по просьбе Украины в Швейцарии, прошла в июне 2024 года. По итогам встречи было принято итоговое коммюнике, которое поддержали не все страны-участницы саммита (среди не поддержавших - Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, ОАЭ). В документ вошли требования о ядерной безопасности (касаются Запорожской АЭС), продовольственной безопасности (поставки зерна), а также обмен пленными.

В США сообщили о тяжелом ударе для Шольца

Российские дипломаты заявляли, что РФ не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: власти страны отмечали, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

В августе Владимир Зеленский заявил, что страны-участницы конференции хотят, чтобы в будущем на встречах присутствовала Россия. Чуть позже украинские СМИ сообщили, что в Киеве планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с РФ осенью 2024 года.