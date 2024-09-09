Новую концепцию безопасности Союзного государства примут в 2025 году

Новая концепция безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности Москвы и Минска будут приняты в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

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«В декабре мы отпразднуем 25-летие образования Союзного государства», — заявил он.

В новой Концепции учтены положения доктринально-стратегических документов Союзного государства – Военной доктрины, Концепции информационной безопасности, Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, Концепции национальной безопасности Белоруссии и Стратегии национальной безопасности РФ.

«В частности, закреплено положение о совместном противодействии политике США, недружественных государств НАТО и Европейского союза в целях достижения стратегических целей Союзного государства по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству, что в то же время сохраняет возможность для прагматичного взаимодействия с отдельными государствами, несмотря на их блоковый статус», — указал госсекретарь.

В Концепции содержится и положение о деструктивной деятельности Североатлантического альянса на пространстве СНГ.