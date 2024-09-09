Песков анонсировал встречу Путина с избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин проведет традиционную после выборов встречу с избранными губернаторами. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что дата встречи с главами регионов в данный момент неизвестна, ее сообщат отдельно.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим когда», — сообщил Песков.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.