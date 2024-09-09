В ГД внесут законопроект, популяризирующий ЗОЖ в социальной рекламе

Депутаты от фракции "Новые люди" собираются внести в Госдуму законопроект, устанавливающий требования к направлениям социальной рекламы. Текст документа есть у РИА Новости. Согласно законопроекту, не менее 20% размещаемой социальной рекламы должны популяризировать здоровый образ жизни, занятия физкультурой и патриотическое воспитания граждан.

"Согласно законодательству, 5% от общего количества рекламы должна составлять так называемая социальная реклама. Этот вид рекламы показал огромную эффективность: по данным за 2021-2023 год количество показов социальных роликов в интернете выросло до 44 миллиардов! При этом конкретных направлений такой рекламы в законе до сих пор прописано не было", - объяснил инициативу один из ее авторов Амир Хамитов.

На прошлой неделе депутат Госдумы Владимир Плякин из "Новых людей" сообщил о планах внести другой законопроект. Он обяжет чиновников пользоваться общественным транспортом в течение двух дней каждую неделю, чтобы добираться до рабочего места.