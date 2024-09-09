Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву. Его слова передает РИА Новости.

© Газета.Ru

Он заявил, что именно с подачи Шольца народ Германии оказался втянутым в спонсирование ВСУ и противостояние с РФ.

"После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине", — заявил Шеремет.

9 сентября Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.