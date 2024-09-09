$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца покаяться перед Россией и ее гражданами за разжигание украинского конфликта и поставки оружия Киеву. Его слова передает РИА Новости.

Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ за разжигание конфликта на Украине
© Газета.Ru

Он заявил, что именно с подачи Шольца народ Германии оказался втянутым в спонсирование ВСУ и противостояние с РФ.

"После обстрелов наших мирных городов нацистский режим Зеленского может спасти только капитуляция, а вот Шольцу стоит покаяться перед Россией и ее народом за поставки оружия и разжигание конфликта на Украине", — заявил Шеремет.

9 сентября Шольц заявил, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Политика
Олаф Шольц
Михаил Шеремет
Владимир Зеленский
Госдума
Республика Крым
Киев
Россия
Украина
Германия
Безопасность
Крым наш