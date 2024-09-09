Медведев: КНДР укрепляет суверенитет при "давлении деструктивных сил"

КНДР продолжает укреплять государственный суверенитет и независимость в условиях "беспрецедентного давления деструктивных сил". Это отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания республики.
"Страна под вашим руководством в условиях беспрецедентного давления деструктивных сил последовательно идет выбранным курсом, продолжая укреплять государственный суверенитет и независимость", - привело выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи.
Медведев также отметил, что взаимодействие "Единой России" и Трудовой партии Кореи "является весомой составляющей всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна".
"Признательны за оказываемую поддержку нашим инициативам, в том числе по линии антиколониального движения "За свободу наций!", а также в рамках обменов между "Молодой Гвардией Единой России" и Социалистическим союзом патриотической молодежи. Уверен, что дальнейшая активизация межпартийного диалога на всех уровнях отвечает коренным интересам наших дружественных народов", - добавил он.