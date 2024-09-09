Путин высказался по поводу отношений с КНДР

Президент России Владимир Путин заявил в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики, что основанные на дружбе и добрососедстве отношения России и КНДР находятся на высоком уровне.

Об этом пишет ЦТАК.

Кроме того, российский президент выразил уверенность, что Москва и Пхеньян будут планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала, выступая на полях ВЭФ, что обе стороны проходят невероятные вызовы санкционной войны.

Также Ким Чен Ын заявил во время встречи с замминистра обороны Алексеем Криворучко, что армии КНДР и России должны сыграть важную роль в защите мира.