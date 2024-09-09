На выборах в Госсовет Крыма лидирует "Единая Россия"

Партия "Единая Россия" лидирует по результатам обработки 20,53% протоколов на выборах в Госсовет Республики Крым, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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По данным табло, ЕР лидирует, набрав 83 291 голос, что составляет 73,74%. На втором месте ЛДПР - 6 885 голосов (6,1%), далее партия КПРФ - 5 813 (5,15%), Партия пенсионеров - 4 247 (3,76%), "Новые люди" - 3 876 (3,43%), "Справедливая Россия - За правду" - 3 520 (3,12%) и "Зеленые" - 1 869 (1,65%).

В единый день голосования, 8 сентября, 70 избирательных кампаний проходят в 42 субъектах РФ. В Республике Крым голосование проходит 6-8 сентября. Одновременно в регионе проходит 265 избирательных кампаний, замещается 2 979 депутатских мандатов, из них 75 - в Государственный совет республики.

Всего по всем видам выборов было выдвинуто 6 204 кандидата, зарегистрировано - 5 827. На выборах депутатов Госсовета по республиканскому избирательному округу зарегистрировано 7 республиканских списков кандидатов, всего 367 кандидатов. По 25 одномандатным избирательным округам - 115 кандидатов.

Ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев привел данные о явке на 18:00 мск. В республике в голосовании приняло участие 656 510 избирателей, что составляет 44,51%. На избирательных участках присутствовали 5 248 наблюдателей. Итоговые данные о явке будут обнародованы в понедельник.