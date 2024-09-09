МИД РФ: США усилили попытки распространить влияние НАТО на Латинскую Америку

Россия фиксирует активизацию попыток США и их союзников по НАТО распространить влияние Североатлантического альянса на Латинскую Америку. Об этом заявил в интервью "Известиям" директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Мы отмечаем активизацию попыток Вашингтона и его союзников по НАТО распространить влияние этого альянса за пределы Евро-Атлантического региона, в том числе и в Латинскую Америку", - подчеркнул Щетинин.

Дипломат напомнил о программах НАТО, которые предусматривают и содействие в реформировании силовых структур, и подготовку профильных специалистов, и перевооружение с акцентом на закупку западных образцов, а также совместные военно-тренировочные мероприятия.