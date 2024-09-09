СПЧ сообщил, что выборы в России прошли без нарушений

Завершился Единый день голосования и выборы по всей России, которые прошли без нарушений. Как отметили во временной рабочей группе по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), не было зафиксировано нарушений, которые смогли бы серьезно повлиять на результаты голосования.

«На основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», - приводит RT заявление МРГ Совета.

Кроме того, сообщается, что в полном соответствии с законом соблюдены избирательные права граждан и кандидатов.

Как сообщалось 6 сентября, президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Отдав свой голос в дистанционном формате, он подчеркнул, что формирование органов власти разного уровня важно для стабильности в российском государстве.