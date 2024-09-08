Медведев назвал участников СВО уважаемыми людьми

Участники специальной военной операции - это уважаемые и проявившие себя люди, их навыки важны для дальнейшего построения сильного российского государства. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, подводя итоги прошедших выборов в регионах.

"Мы очень рассчитываем на то, что при открытии новой страницы жизни вы примените все свои лучшие навыки для помощи нашим людям, что вы все свои лучшие качества, которые продемонстрировали в ходе специальной военной операции, примените и в обычной, гражданской жизни", - обратился он к бойцам СВО, участвовавшим в избирательной кампании.

Медведев заметил, что для бойцов это "совершенно новая история", но она исключительно важна и для них самих, и для страны в целом.