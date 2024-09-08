Медведев назвал выборы в Курской области залогом победы в СВО

Сознательность жителей Курской области, пришедших на выборы в подвергающемся вооруженному нападению украинских сил регионе, можно назвать одним из залогов будущей победы России в специальной военной операции. Такую оценку дал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совещании с партактивом, подводя итоги единого дня голосования.

"Большое вам спасибо и за ваше терпение, и за то, что вы в крайне важной ситуации проявили волю, гражданскую сознательность и приняли участие в выборах, - обратился Медведев к жителям области. - Это действительно является - в том числе, конечно, - одним из залогов нашей будущей победы".

Медведев также обратился со словами благодарности к членам избиркомов и волонтерам, "которые помогали в самых разных ситуациях - действительно, подчас с риском для жизни".