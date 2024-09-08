Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах губернатора города 70,97% голосов по итогам обработки первых 0,05% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Максим Яковлев набирает 11,61% голосов, Павел Брагин от партии "Зеленые" - 10,32% голосов, Сергей Малинкович, выдвинутый партией "Коммунисты России", - 7,10% голосов.

Беглов был назначен врио губернатора города в октябре 2018 года, сменил на этом посту Георгия Полтавченко. 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, был избран губернатором Санкт-Петербурга. За него проголосовали 64,43% избирателей (в выборах участвовал в порядке самовыдвижения).