Захарова объяснила значимость символических жестов в дипломатии

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила передачу броши, обещанной главе МИД Индонезии, отметив важность символических жестов в дипломатии. Захарова выбрала брошь в виде лотоса, символизирующую форум во Владивостоке.

«Я очень люблю, когда дипломатия состоит из таких важных символических жестов, нюансов. Да, мир бушует, мир трансформируется, но всегда должно оставаться место какой-то человеческой нотке», – передает слова Захаровой ТАСС.

Представитель МИД подтвердила передачу обещанной броши главе МИД Индонезии, отметив, что украшений было два и одно уже дважды использовалось министром Индонезии на официальных мероприятиях. Она подчеркнула, что такие жесты символизируют дружбу и человеческое тепло в дипломатических отношениях.

Захарова также отметила, что она ценит символические акты дипломатии, особенно когда они отражают личную симпатию, как это произошло во время встречи с министром Индонезии. История с брошью началась, когда во время дипломатической встречи глава МИД Индонезии отметила украшение Захаровой, на что глава МИД Сергей Лавров ответил: «У вас будет такая же, я вам пришлю».

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Брошь, выбранная Захаровой для ВЭФ, оказалась ручной работы и символизировала цветок лотоса, который является символом форума. Мария Захарова призналась, что выбрала брошь машинально, но только потом поняла ее символическое значение.

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