Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 78,64% голосов по итогам обработки первых 15,82% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от партии "Коммунисты России" Рамиль Гафаров набирает 6,95%, Екатерина Калегина от партии "Новые люди" - 6,58%, выдвинутая партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Оксана Набатчикова - 6,19%.

В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области. Сменил на этом посту Юрия Берга. 8 сентября 2019 года был избран губернатором Оренбургской области (баллотировался от "Единой России") с результатом 65,94%.

По данным на 18:00 (16:00 мск), явка на выборах главы региона, которые проходили 6-8 сентября, составила 50,94%. Итоговая явка будет известна после завершения подсчета голосов, сообщают в облизбиркоме.

В 2019 году в голосовании на выборах губернатора в Оренбургской области приняли участие 615 965 человек, итоговая явка составила 39,55%.