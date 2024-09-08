Главу дипмиссии РФ в Риге вызвали в МИД Латвии

Временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин был приглашен в МИД прибалтийской республики в связи с утверждениями латвийских властей о падении на востоке страны российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявила министр иностранных дел республики Байба Браже.

"Временный поверенный в делах РФ вызван в МИД Латвии. Латвийские вооруженные силы расследуют падение российского БПЛА. Наши союзники, лидеры НАТО и ЕС проинформированы о случившемся", - написала она в X (ранее Twitter).

Президент Латвии заявил о падении на территории страны российского дрона

Ранее о падении 7 сентября якобы российского беспилотника в восточной части Латвии заявил президент республики Эдгарс Ринкевичс. По его словам, власти страны проводят расследование в связи с инцидентом. Глава государства не привел каких-либо подробностей или доказательств российской принадлежности БПЛА.