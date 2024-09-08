В Хабаровском и Забайкальском краях побеждают действующие главы регионов

В Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Сахалинской области, предварительно, побеждают действующие главы регионов.

Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Уже сейчас обработаны итоги голосования: свыше 65% участковых комиссий на выборы глав Сахалинской области и 30% — в Хабаровском и Забайкальском краях. Пока, предварительно, как вы видите на экране, уверенно побеждают действующие губернаторы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Памфилова заявила, что недействительными признаны 66% избирательных бюллетеней на трёх участках для голосования в Республике Алтай и Челябинской области.