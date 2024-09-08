Турчак набирает более 80 процентов на ДЭГ на Алтае

Врио главы Алтая Андрей Турчак набирает более 80 процентов голосов на ДЭГ. Об этом сказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК 8 сентября.

© Парламентская газета

В восточных регионах России уже завершилось голосование на выборах. К подсчету голосов приступили в том числе участковые комиссии на выборах губернаторов Сахалинской области, Хабаровского и Забайкальского краев, Республики Алтай, Кемеровской области.

«Свыше 80 процентов у Андрея Анатольевича Турчака. Это в ДЭГ данные такие», — сообщила Памфилова.

Турчак участвует в выборах на пост главы Республики Алтай.