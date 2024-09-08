Середюк лидирует на выборах губернатора Кемеровской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области, выдвинутый партией "Единая Россия", Илья Середюк набирает на выборах в регионе 88,33% голосов по итогам обработки первых 0,96% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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Депутат регионального парламента, кандидат от ЛДПР Мария Городештян набирает 4,07% голосов, депутат регионального парламента, кандидат от партии "Новые люди" Роман Клейстер - 1,79%. Зампредседателя парламента Кузбасса от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Юрий Скворцов получил 2,39% голосов, кандидат от КПРФ из Совета народных депутатов Беловского городского округа Александр Карпов - 2,62%.

Середюк был назначен врио главы региона 15 мая. Ранее область возглавлял Сергей Цивилев, который перешел на должность главы Минэнерго в новом составе российского правительства.