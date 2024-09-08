Захарова объяснила, почему Белый дом постоянно раздражен Россией

В Вашингтоне взбешены тем, что Россия не прогибается, поэтому испытывают «дичайшую злобу» и постоянно ставят Москве палки в колеса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова побеседовала с журналистами на ВЭФ — Восточно-экономическом форуме. Речь зашла об отношениях США и России.

Представитель МИД РФ, считает, что у руководящих американских политиков вызывает ярость то, что Россия стремится проводить независимый курс и сопротивляется попыткам навязать ей чужую волю.

«Их бесит, что мы не прогибаемся. Их бесит, что мы во всем идем своим путем. Их бесит, что мы сохраняем свои национальные интересы. Отсюда и вот эта дичайшая злоба», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Запад не оставляет попыток помешать проведению в России международных форумов, потому что там не любят демонстрировать свои провалы.

По ее словам, американцам нужно сохранять не просто лицо, а «корону на голове», поскольку они видят себя «продолжателями вот этих вот великих идей исключительности, превосходства, которые идут еще к истории античности».

Ранее Захарова заявила о ковбойских попытках Вашингтона помешать взаимодействию России и КНР.