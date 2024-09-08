Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смех вице-президента США, кандидата на высший государственный пост от демократов Камалы Харрис гнетущим.

Комментируя журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" слова президента России Владимира Путина о смехе Харрис, Захарова указала на разницу между смехом, наполненным доброй энергетикой, и тем, что оказывает гнетущее воздействие.

"Есть смех заразительный, который действительно наполнен какой-то доброй энергетикой, а есть смех, который становится уже признаком чего-то нехорошего, такой гнетущий. Думаю, в этом контексте и было сказано", - отметила дипломат.

Раскрыта причина странного смеха Камалы Харрис

Ранее российский лидер назвал смех Харрис весьма выразительным, означающим, что у нее все хорошо.