Захарова заявила о попытке США помешать диалогу РФ и Китая

Ковбойские попытки США перед Восточным экономическим форумом (ВЭФ) помешать взаимодействию РФ и Китая не принесли никаких результатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

Дипломат обратила внимание на статью газеты The New York Times от 27 августа накануне вояжа в Китай помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Там была не его прямая речь, а был такой, можно сказать, что вброс. В этом издании было написано, что одна из задач миссии Салливана в Китае, как это сформулировали американские, может быть, не журналисты, а источники, - надавить на Пекин с целью снизить уровень двустороннего сотрудничества Китая с Россией", - указала дипломат.

"Сегодня вы слышали и видели, снизился ли этот уровень сотрудничества и взаимодействия. На фоне такого количества саммитов, которые у нас с китайцами проходят в различных форматах и которые еще предстоят, сегодня Китай [на ВЭФ] был также представлен на высоком уровне", - отметила Захарова.

По ее словам, "вся апологетика сотрудничества двух стран была вновь переподтверждена и, соответственно, двусторонние встречи накануне прошли".

"Поэтому ковбойские методы, которые на русский лад мы называем "Баба-яга против", результатов не дают", - констатировала дипломат.

Официальный представитель МИД, отвечая на вопрос о визите помощника президента США в КНР и попытках развести Россию и Китай по разным углам, отметила, как Салливан на пресс-конференции в Пекине 29 августа сказал, что никакого прогресса в обсуждении с китайскими партнерами проблематики украинского кризиса и его урегулирования достичь не удалось.