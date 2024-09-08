Захарова рассказала о победе России

Множество стран мира отказалось поддерживать антироссийскую линию Запада и это стало победой России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова иностранных участников Восточно-экономического форума (ВЭФ) о том, что западные санкции не дают эффекта, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что это победа», — сказала дипломат.

По ее словам, Россия нашла «сумасшедшие по сложности» формулы и механизмы выхода из ситуации. В результате не сбылись предсказания недругов России о том, что граждане нашей страны останутся «голодными, холодными, без одежды, лекарств, технологий, без машин, лифтов».

Захарова отметила, что «сложности были огромные и часть проблем еще сохраняется, но мы идем вперед». Это помогают победы конкретных россиян — тех, кто на боевой передовой, и тех, «кто на передовой экономических и финансовых баталий».

Захарова анонсировала чувствительный ответ на санкции против журналистов РФ

Также, по словам Захаровой, победил здравый смысл, потому что многие страны поняли, что санкции бьют и по ним.