Агония киевского режима стала очевидной для всех на фоне так называемой «курской акции» ВСУ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 1».

В интервью Лавров сказал, что нынешние власти в Киеве выполняют заказ Запада по превращению страны в нацистскую угрозу для Российской Федерации.

«Это не получится, это всем понятно. Но судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой «курской акции», они очевидны для всех», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что «наше дело — правое».

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Ранее российский генерал Апти Алаудинов заявил, что украинские формирования скоро могут предпринять попытки продвинуться к Курской АЭС.