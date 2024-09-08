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Депутаты Ингушетии переизбрали Калиматова главой республики

Махмуд-Али Калиматова во второй раз избрали руководителем Республики Ингушетия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя счетной комиссии Батыра Хамхоева.

Главу Ингушетии Калиматова переизбрали на второй срок
© РИА Новости

По словам Хамхоева, за Калиматова отдали голоса 25 депутатов парламента Ингушетии. За его конкурентов, Ислама Гадиева и Алихана Арапханова, отдали три и два голоса соответственно.

«Народным собранием республики Ингушетия на должность главы... избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович», — подытожил глава счетной комиссии после завершения тайного голосования.

Калиматов занимает должность руководителя республики с 8 сентября 2019 года.

В 2024 году старшего брата главы Ингушетии Магомеда-Башира Калиматова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Тогда Махмуд-Али Калиматов заявил, что арест родственника его огорчает как брата, однако «закон есть закон».

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