Захарова высказалась о предвыборной гонке в США

Предвыборная гонка в США превратилась в адское шоу и Хеллоуин с абсурдом и пропагандой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что американская общественность уже не воспринимает серьезно кандидата Камалу Харрис и действующего президента Байдена, а предвыборная борьба превратилась в «адское шоу» с высмеиванием соперников, оскорблениями, компроматом и агрессией.

«Какая же это предвыборная гонка? Нет, конечно, это реально какой-то Хеллоуин», — сказала Захарова.

По его словам, можно наблюдать чудовищный театр абсурда. Кандидаты не отстаивают свои позиции, нет места ни предвыборным программам, ни адекватным дебатам, ни обменам репликами.

Захарова также отметила, что кандидаты используют пропаганду, манипулирование всеми видами информации и «хейтспич» — лексику ненависти и злобы.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. От демократов баллотируется Камала Харрис, от республиканцев Дональд Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал заявления американского минюста о том, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы.