Захарова анонсировала чувствительный ответ на санкции против журналистов РФ

Ответы России на санкции против российских журналистов будут чувствительными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя последние санкции США.

Дипломат назвала сложившуюся ситуацию уникальной, но не как форму давления на российских журналистов или очередной акт русофобии со стороны Вашингтона, а в той плоскости, что принятые на этой неделе очередные рестрикции США не были даже окончательно опубликованы американскими властями и сами операторы внутри США "до конца не очень понимают, что от них хотят".

"Часть списков была процитирована, часть списков так и не была процитирована. Еще часть списков, как они сказали, вообще не будет опубликована. Видимо, потому что они понимают, что мы будем отвечать. Возможно, они не хотят обнаруживать себя целиком, чтобы не получить "ответку". А "ответка", как вы знаете, была сейчас на действия Еврокомиссии, причем такая, которая оказалась чувствительной. На запрет трех наших изданий мы запретили 80 с лишним", - отметила Захарова.

Она назвала ситуацию с американскими мерами в этом смысле беспрецедентной, своего рода "мухлежом".

"Раньше они шли с открытым забралом, теперь, мне кажется, они поняли, что надо манипулировать. И, помимо всего прочего, это информационная кампания, за которой стоят в том числе американские спецслужбы. И, конечно, это часть электорального безумия: тема якобы вмешательства России в выборы разогрета. Но при этом она уже приелась. То есть она не вызывает рефлексии у стандартного избирателя, ее нужно каким-то образом все время реанимировать. За все эти годы фактов никаких нет, их ноль. По-моему, чтобы арестовывать и загребать, у них уже скоро камер не останется. Помимо всего прочего, резонанс это вызывает огромный - что сейчас показала ситуация с [сооснователем мессенджера Telegram Павлом] Дуровым", - продолжила Захарова.

"Соответственно, они прибегают к гибридной технологии: нанесение вреда деятельности российских СМИ, при этом неполное раскрытие мер. Резонанс есть. У них свои же журналисты, репортеры, обозреватели отсечены от взаимодействия с российскими СМИ, а больше им в Америке никто платформы тоже не дает. Такая вот история, которая вновь начала раскачивать тему псевдороссийского вмешательства в американские выборы уже под финальную стадию предвыборной гонки в США", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

О санкциях США

4 сентября Министерство финансов США объявило, что вводит санкции в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и двух ее заместителей. Кроме того, Госдепартамент США ужесточает правила работы в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik.

Захарова высказалась о предвыборной гонке в США

С 2022 года страны так называемого коллективного Запада ввели против российских СМИ и журналистов около 150 различных ограничений, следует из статистики МИД РФ, публикуемой на официальном сайте ведомства в разделе "Репрессии в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом".