Посол рассказал о взаимодействии России и Германии по «Северным потокам»

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не получала от немецкой стороны никаких достоверных сведений по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что ФРГ не предоставила «никакой достоверной информации» и «убедительных документов» в ответ на многочисленные запросы. Речь идет об обращении генеральной прокуратуры по линии правовой помощи, обсуждении в Совете Безопасности ООН, обращении Михаила Мишустина к другим правительствам, в том числе Германии, о международном расследовании.

Нечаев отметил, что подобное развитие событий удручает.

20 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Германия должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.