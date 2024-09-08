В Кремле рассказали о подготовке Путина к прямой линии с россиянами

Подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина с россиянами пока не началась, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока еще нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, началась ли подготовка к прямой линии. "Мы сообщим", - пообещал Песков.

Ранее Песков говорил, что прямая линия пройдет ближе к Новому году, ее вновь совместят с итоговой пресс-конференцией.

Последняя прямая линия прошла 14 декабря 2023 года и была совмещена с большой пресс-конференцией Путина. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Предыдущая отдельная прямая линия с президентом проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 - в качестве премьер-министра.