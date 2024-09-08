Захарова рассказала, почему выбрала для ВЭФ брошь в виде лотоса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью ТАСС, что для Восточного экономического форума (ВЭФ) она выбрала брошь в виде лотоса, поскольку этот цветок можно считать аллегорией пути к прекрасному через очищение.

Захарова также отметила, что лотос - символ форума во Владивостоке.

"Для этого региона это особый цветок, это гармония. Лотос - чистота, гармония и способность не быть замаранным грязью, несмотря на то, что он идет с самого дна и проходит через самый-самый ил, но раскрывается прекрасным цветком, даря всем свою красоту. Мне кажется, это прекрасная аллегория, хотелось ее поддержать", - пояснила она.

Дипломат подчеркнула, что ее брошь - продукт ручной работы.