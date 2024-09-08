Владимир Зеленский в свое время был прекрасным ведущим, но сейчас он обреченный человек. Такое мнение в интервью ТАСС высказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
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По его словам, будучи артистом, нынешний президент Украины хорошо умел развлекать людей.
"Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий - замечательный такой был, пел советские песни", - рассказал Степашин.
"Понятно, что сейчас он - обреченный человек", - заключил он.