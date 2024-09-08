Песков высказался о победе России в спецоперации

России еще многое предстоит сделать, чтобы одержать победу в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

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Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова российского генерала, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, отметившего, что Россия уже победила в спецоперации.

Песков заявил, что РФ завершит СВО, когда добьется своих целей

Ранее Песков ответил на вопрос о сроках завершения СВО. Он заявил, что они не важны, но подчеркнул, что «лучше быстрее, чем медленнее».