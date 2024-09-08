Белоусов заявил о героизме танкистов во время СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником, отметив их стойкость и героизм, которые они проявляют в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Они (танкисты. — RT) умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи», — подчеркнул глава ведомства.

Белоусов направил телеграммы воинским частям, выполняющим задачи в зоне СВО

Ранее сообщалось, что день танкиста отмечается в России.

Также Белоусов поздравил бойцов, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское в ДНР.