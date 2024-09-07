В Совфеде ответили на отказ Армении поддержать расследование МУС по Украине

Поддержка Арменией совместной декларации стран Совета Европы о расследовании Международного уголовного суда по Украине означала бы полный разрыв отношений с Россией, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru. Он посчитал действия Еревана правильными.

Ума хватило либо у самого [премьер-министра Никола] Пашиняна, либо у кого из его окружения, что этого делать ни в коем случае нельзя. Я так это расцениваю, — сказал Цеков.

Сенатор также назвал поразительным решение МУС и стран, которые настаивают на выполнение решений данного органа. Выписывание ордера на арест президента любой страны Цеков считает «абсолютно алогичным» явлением.

Это что-то из разряда совершеннейшего обрушения нормальных взаимоотношений в мире, — резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Бадалян заявила, что Ереван отказался поддерживать совместную декларацию по расследованию МУС и подчеркнула, что страна изначально не присоединялась к данной инициативе. При этом участие в ней приняли несколько стран бывшего СССР. В частности, речь идет о Латвии, Литве, Эстонии, Грузии и Молдове.

Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также выразил мнение, что решения Международного уголовного суда не имеют для Москвы никакого значения, поскольку она, как США и крупнейшие страны вроде Китая и Индии, в нем не состоит. Действия МУС он назвал частью внешней политики, причем достаточно агрессивной.