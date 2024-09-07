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В Госдуме заявили, что Запад уготовил Украине участь «Титаника»

США и Британия решили превратить Украину в «Титаник», чтобы «одним махом разрешить свои геополитические амбиции». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

В Госдуме заявили, что Запад уготовил Украине участь «Титаника»
© РИА Новости

Депутат считает, что Запад не впервые эксплуатирует подобным образом другие страны. Сейчас американцы и британцы решили перенести исторический опыт на Украину. У штурвала они поставили Зеленского.

При этом на «Титаник»- Украину США и Британия стремятся заманить «богатые европейские персоны». Эти пассажиры не подозревают, что им готовят «бесславный последний круиз».

«В итоге большой самоуверенный сине-желтый корабль с ограниченным количеством спасательных шлюпок уже отдал швартовые и вышел в бушующий океан на встречу с мистическим айсбергом», — сказал депутат.

Он добавил, что политические элиты Европы ждет злой рок, поскольку они пожертвовали благосостоянием своих граждан и ввели самоубийственные санкции против России в «желании угодить англосаксам».

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