США и Британия решили превратить Украину в «Титаник», чтобы «одним махом разрешить свои геополитические амбиции». Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Депутат считает, что Запад не впервые эксплуатирует подобным образом другие страны. Сейчас американцы и британцы решили перенести исторический опыт на Украину. У штурвала они поставили Зеленского.

При этом на «Титаник»- Украину США и Британия стремятся заманить «богатые европейские персоны». Эти пассажиры не подозревают, что им готовят «бесславный последний круиз».

«В итоге большой самоуверенный сине-желтый корабль с ограниченным количеством спасательных шлюпок уже отдал швартовые и вышел в бушующий океан на встречу с мистическим айсбергом», — сказал депутат.

Он добавил, что политические элиты Европы ждет злой рок, поскольку они пожертвовали благосостоянием своих граждан и ввели самоубийственные санкции против России в «желании угодить англосаксам».