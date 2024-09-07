В Госдуме назвали условие для гражданской войны в США

Если власти США снова попытаются сфальсифицировать выборы, в стране начнется гражданская война, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru. По мнению парламентария, демократы в 2020 году превратили поражение в победу массированной фальсификацией.

Поучительна одна из оговорок Байдена: гражданская война неминуема в случае победы Трампа, потом поправил себя и сказал, что в случае поражения Трампа. Это означает, если, конечно, Байден говорил это без помощи [болезни] Альцгеймера, что Демпартия готова к поражению и попытается, как в старину говорили карточные шулеры, исправить ловкостью рук ошибки фортуны, — объяснил Вассерман.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал распад США в ходе грядущей гражданской войны, которую, по его мнению, страна не сможет избежать. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты вводили санкции еще против СССР, а в XXI веке они вернулись в беспрецедентном масштабе.

Также Медведев отмечал, что кандидат на должность президента США Дональд Трамп, несмотря на кажущуюся «несистемность», остается «системным персонажем». Он предположил, что политик не отменит антироссийские санкции в случае победы на грядущих выборах.