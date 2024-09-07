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Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту Владимиру Путину об итогах визитов главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую АЭС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лихачев доложил Путину об итогах визита Гросси
© ТАСС

Он отметил, что личных контактов у Путина и Гросси не было, передает РИА «Новости».

Накануне Лихачев и Гросси провели рабочую встречу в Калининграде. Стороны обсудили безопасность российских АЭС. Также Лихачев также указал главе МАГАТЭ, что Россия ожидает адекватной реакции организации на недавние атаки ВСУ на ЗАЭС.

Политика
Рафаэль Гросси
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Калининград