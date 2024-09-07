Путин пошутил, приглашая кинематографистов в Кремль

Президент России Владимир Путин пригласил кинематографистов из "Москино" в Кремль на тот случай, если им понадобится организовать съемки такого плана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент и мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видеоконференции торжественно открыли кинопарк "Москино".

"Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, - мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся", - пошутил российский лидер.

Путин добавил, что деньги, которые представители кино тратят на создание копий известных мест, можно потратить, например, на ремонтные работы в самом Кремле.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства

Президент добавил, что власти готовы поддержать кинематографистов, не только вкладывая городские либо федеральные средства в реализацию их планов, но и в непосредственное сотрудничество.

Площадь кинопарка "Москино" — более 1 100 гектаров, он станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Ожидается, что к 2030 году на базе инфраструктуры парка будет сниматься до 80% российских фильмов.