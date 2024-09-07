Песков ответил на вопрос о зарубежных визитах Путина

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует государственных и рабочих визитов в другие страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает

«Нет, в ближайшее время не планирует», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об иностранных визитах российского лидера.

Пресс-секретарь отметил, что пока не располагает информацией, когда может состояться следующая поездка.

В начале сентября Путин нанес официальный визит в Монголию.

Минувшим летом глава государства совершил четыре международных поездки. Он посетил Азербайджан, Казахстан, КНДР и Вьетнам.

У Путина есть еще несколько приглашений в зарубежные страны. В частности, готовится визит в Турцию, но точные даты пока не определены.