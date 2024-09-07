Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Москве

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы. Премьер заполнил бюллетень на компьютере, не посещая избирательный участок, сообщается в Telegram-канале кабмина.

"Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов, - призвал, проголосовав, Мишустин. - Это необходимое решение ради настоящего и будущего России".

При этом премьер также отметил огромную ответственность кандидатов в депутаты и главы регионов.

"Они представляют интересы людей на местах, должны знать обо всем, что волнует граждан", - передает пресс-служба правительства слова Мишустина.

Среди приоритетов, которыми должны руководствоваться будущие руководители и депутаты, Мишустин перечислил улучшение качества жизни и благосостояния людей, а также создание условий, чтобы страна оставалась сильной и процветающей.

Голосование на выборах разных уровней проходит в 83 регионах России с 6 по 8 сентября. Ведется около 4 тыс. избирательных компаний, из которых большая часть - выборы в органы местного самоуправления. Около 73 тыс. кандидатов претендуют на 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В 21 регионе проводят выборы высших должностных лиц, в трех регионах пройдут довыборы депутатов Государственной думы, а еще в двух - Хакасии и Чукотском АО - выберут мэров областных центров. В этом году на выборах всех уровней участвуют кандидаты от 20 партий.