Кандидат в президенты США Камала Харрис не способна преподнести никаких сюрпризов в политике. Она будет играть номинальную роль главы государства в случае своего избрания, ограничиваясь подсказками телесуфлера и «заразительным смехом». Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев высказался о политиках, участвующих в выборах президента США, Дональде Трампе и Камале Харрис.

Он назвал Трампа «системным персонажем» и прагматиком, который «не сможет пойти против антироссийской линии пресловутого deep state».

«А что Харрис? От неё тем более не стоит ждать никаких сюрпризов. Она неопытна и, как утверждают её недруги, просто глупа», — написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, Харрис будут готовить «красивые бессмысленные речи» и скучные правильные ответы на вопросы». Она, заразительно смеясь, будет зачитывать их с помощью телесуфлёра.

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Медведев также считает, что санкции США против России никогда не будут сняты. Экономические ограничения действовали против СССР в XX веке и вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Эпоха санкций закончится только с распадом США «в ходе неминуемой новой гражданской войны».

Ранее Илон Маск сравнил Камалу Харрис с марионеткой, намекнув, что ею управляют неизвестные политические силы.