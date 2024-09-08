$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

Стали известны планы Владимира Путина на неделю

На неделе с 9 по 15 сентября президент России Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности (СБ), а также поучаствует в военных учениях. Эти планы главы государства озвучил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Стали известны планы Владимира Путина на неделю
© globallookpress.com

По сообщению Зарубина, также в планах Путина — мероприятия по линии БРИКС и совещание с членами правительства.

О том, что президент планирует провести совещание с членами СБ, сообщил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин во время Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Политика
Павел Зарубин
Цзиньпин Си
Дмитрий Песков
Владимир Путин
БРИКС